Вучич объявил о возобновлении производства на подсанкционном НПЗ

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что крупнейшая нефтяная компания в стране, которая находится под американскими санкциями, начнет работу 17 или 18 января после получения временной лицензии.

Об этом он заявил в воскресенье, 4 января, во время общения с журналистами в Белграде, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Отметим, NIS – крупнейшая нефтяная компания в Сербии – находится под американскими санкциями с начала октября из-за преимущественной доли российской собственности.

В среду, 31 декабря, Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США предоставило NIS временную лицензию на деятельность до 23 января, что позволит ей возобновить производство после 36-дневного перерыва.

США дали NIS, которая владеет единственным нефтеперерабатывающим заводом Сербии, время до 24 марта для проведения переговоров о продаже доли российских владельцев.

"Я ожидаю, что первые 85 тысяч тонн сырой нефти прибудут до 15 января (...) и что нефтеперерабатывающий завод начнет работать 17 или 18 января, а производство нефтепродуктов начнется 25 или 26 января", – заявил Вучич.

Напомним, 22 декабря президент Сербии выразил надежду, что проблема, связанная с NIS, будет решена в ближайшие недели.

На следующий день Вучич подтвердил, что есть информация о том, что представители "Газпрома" ведут переговоры о продаже компании NIS венгерской компании MOL.