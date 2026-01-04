Прем'єр Британії запевнив, що залишатиметься на посаді у 2026 році

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заперечив спекуляції щодо можливих викликів його лідерству та заявив, що у 2026 році він залишатиметься на посаді очільника уряду країни.

Про це він сказав у інтерв’ю BBC, передає "Європейська правда".

Його коментарі пролунали після складного 2025 року, під час якого Стармер боровся зі сповільненням економічного зростання, низькими рейтингами в опитуваннях і спекуляціями про те, що він може зіштовхнутися із викликом лідерству.

Страмер наголосив, що майбутні регіональні та місцеві вибори в Шотландії, Вельсі та Англії в травні не є "референдумом" щодо його уряду, і що він має намір продовжити виконувати свої обов'язки, аби здійснити зміни в країні, для яких був обраний у 2024 році.

"Я був обраний у 2024 році з п'ятирічним мандатом на зміну країни, і саме це я маю намір робити", – заявив прем'єр, підкресливши, що буде оцінений за свої досягнення, коли наступного разу відбудуться вибори.

Крім того, прем'єр-міністр пообіцяв, що в 2026 році люди відчують "позитивні зміни" у своєму житті.

Він також зазначив, що уряд не припинить боротьбу за поліпшення життя британських сімей, зокрема знижуючи витрати на життя.

Стармер наголосив, що не має наміру повертати країну до "хаосу" попередніх урядів. Він також зазначив, що жоден інший уряд не хоче повторення ситуації, коли постійні зміни в керівництві призвели до політичної нестабільності.

"За попереднього уряду ми бачили постійні зміни керівництва, команд, що спричинило повний хаос, і це одна з причин, чому торі були так ефективно вигнані на останніх виборах. Ніхто не хоче повертатися до цього. Це не відповідає нашим національним інтересам", – зауважив він.

Нагадаємо, нещодавно деякі з союзників Стармера, включно із міністром охорони здоров'я Весом Стрітінгом, потрапили під підозру щодо можливих спроб оскаржити лідерство прем'єра.

Однак Стрітінг спростував ці звинувачення, назвавши їх "безглуздими і саморуйнівними".