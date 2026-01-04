Премьер Великобритании заверил, что останется на посту в 2026 году

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер опроверг спекуляции о возможных вызовах его лидерству и заявил, что в 2026 году он останется на посту главы правительства страны.

Об этом он сказал в интервью BBC, передает "Европейская правда".

Его комментарии прозвучали после сложного 2025 года, в течение которого Стармер боролся с замедлением экономического роста, низкими рейтингами в опросах и спекуляциями о том, что он может столкнуться с вызовом лидерству.

Стармер подчеркнул, что предстоящие региональные и местные выборы в Шотландии, Уэльсе и Англии в мае не являются "референдумом" по его правительству, и что он намерен продолжать выполнять свои обязанности, чтобы осуществить изменения в стране, для которых был избран в 2024 году.

"Я был избран в 2024 году с пятилетним мандатом на изменение страны, и именно это я намерен делать", – заявил премьер, подчеркнув, что будет оценен за свои достижения, когда в следующий раз состоятся выборы.

Кроме того, премьер-министр пообещал, что в 2026 году люди почувствуют "позитивные изменения" в своей жизни.

Он также отметил, что правительство не прекратит борьбу за улучшение жизни британских семей, в частности снижая расходы на жизнь.

Стармер подчеркнул, что не намерен возвращать страну к "хаосу" предыдущих правительств. Он также отметил, что ни одно другое правительство не хочет повторения ситуации, когда постоянные изменения в руководстве привели к политической нестабильности.

"При предыдущем правительстве мы видели постоянные изменения руководства, команд, что привело к полному хаосу, и это одна из причин, почему тори были так эффективно изгнаны на последних выборах. Никто не хочет возвращаться к этому. Это не соответствует нашим национальным интересам", – отметил он.

Напомним, недавно некоторые из союзников Стармера, включая министра здравоохранения Веса Стритинга, попали под подозрение в связи с возможными попытками оспорить лидерство премьера.

Однако Стритинг опроверг эти обвинения, назвав их "бессмысленными и саморазрушительными".