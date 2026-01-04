Прикордонники Фінляндії показали, як брали на абордаж судно, що пливло з Росії

Прикордонна служба Фінляндії показала, яка взяла на абордаж та захопила вантажне судно Fitburg, яке підозрюється у пошкодженні підводного телекомунікаційного кабелю, що належить оператору Elisa.

Про це прикордонники країни повідомили у Facebook, пише "Європейска права".

Фінські прикордонники заявили, що вжили заходів для зупинки судна Fitburg у новорічну ніч і супроводжувала його до безпечної гавані.

"Фінська прикордонна служба продовжує підтримувати підводне розслідування поліції, надаючи спеціалізовані знання та обладнання. Фінська прикордонна служба відповідає за моніторинг морської зони та забезпечення безпеки критичної підводної інфраструктури у співпраці з іншими органами влади", – зазначили прикордонники.

В операції брали участь спецпризначенці, два вертольоти прикордонної служби та вертоліт NH-90 Збройних сил країни

Операції забезпечували судна прикордонної служби Turva та Uisko, а також береговий катер.

На відео видно, як спецпризначенці спускаються із вертольота на борт Fitburg та пересуваються безпосередньо на ньому.

Нагадаємо, у середу, 31 грудня, поліція затримала вантажне судно Fitburg, яке прямувало з Росії до Ізраїлю, за підозрою в пошкодженні телекомунікаційного кабелю, що проходить через Фінську затоку від Гельсінкі до Естонії.

Фінська митниця повідомила, що на борту вантажного судна Fitburg були виявлені сталеві вироби, на які поширюються міжнародні санкції.

У п'ятницю, 2 січня, фінська поліція заявила, що досягла прогресу в кримінальному розслідуванні пошкодження підводного телекомунікаційного кабелю, проте його не почали тоді ремонтувати через погодні умови.