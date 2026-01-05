Суд Парижа визнав 10 осіб винними в кібербулінгу щодо Бріжит Макрон

Паризький суд визнав у понеділок 10 осіб винними в кібербулінгу першої леді Франції Бріжит Макрон.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Суд засудив усіх підсудних до покарань, що варіюються від проходження тренінгу з питань кібербулінгу до 8 місяців позбавлення волі з відстрочкою виконання вироку.

Суд вказав на "особливо принизливі, образливі та злісні" коментарі, що містять неправдиві твердження щодо нібито трансгендерної ідентичності та нібито педофілії Бріжит Макрон.

Підсудні, вісім чоловіків і дві жінки віком від 41 до 65 років, звинувачувалися в публікації "численних зловмисних коментарів", в яких вони неправдиво стверджували, що дружина президента Емманюеля Макрона народилася чоловіком, і пов'язували 24-річну різницю у віці з її чоловіком з педофілією. Деякі з цих публікацій переглянули десятки тисяч разів.

51-річна підсудна Дельфін Жегус, яка називає себе медіумом, вважається головною фігурою у поширенні чуток після того, як у 2021 році вона опублікувала чотиригодинне відео на своєму каналі в YouTube.

Виступаючи в неділю на національному телеканалі TF1, Бріжит Макрон сказала, що розпочала судовий процес, щоб "показати приклад" у боротьбі з харасментом.

У вересні 2024 році в Єлисейському палаці виявили, що у базі податкової служби першу леді Франції Бріжит Макрон назвали чоловічим імʼям.