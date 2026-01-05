Суд Парижа признал 10 человек виновными в кибербуллинге в отношении Брижит Макрон

Парижский суд признал в понедельник 10 человек виновными в кибербуллинге первой леди Франции Брижит Макрон.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Суд приговорил всех подсудимых к наказаниям, варьирующимся от прохождения тренинга по вопросам кибербуллинга до 8 месяцев лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора.

Суд указал на "особенно унизительные, оскорбительные и злобные" комментарии, содержащие ложные утверждения о якобы трансгендерной идентичности и якобы педофилии Брижит Макрон.

Подсудимые, восемь мужчин и две женщины в возрасте от 41 до 65 лет, обвинялись в публикации "многочисленных злонамеренных комментариев", в которых они ложно утверждали, что жена президента Эмманюэля Макрона родилась мужчиной, и связывали 24-летнюю разницу в возрасте с ее мужем с педофилией. Некоторые из этих публикаций просмотрели десятки тысяч раз.

51-летняя подсудимая Дельфин Жегус, которая называет себя медиумом, считается главной фигурой в распространении слухов после того, как в 2021 году она опубликовала четырехчасовое видео на своем канале в YouTube.

Выступая в воскресенье на национальном телеканале TF1, Брижит Макрон сказала, что начала судебный процесс, чтобы "показать пример" в борьбе с харассментом.

В сентябре 2024 года в Елисейском дворце обнаружили, что в базе налоговой службы первую леди Франции Брижит Макрон назвали мужским именем.