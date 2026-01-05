Мадуро і дружина вперше з’являться в американському суді у понеділок

Захоплений США президент Венесуели Ніколас Мадуро та його дружина вперше постануть перед американським судом вже у понеділок 5 січня.

Про це повідомляє The New York Times, пише "Європейська правда".

Перше засідання щодо Мадуро і його дружини Сілії Флорес заплановане опівдні за Північноамериканським східним часом (19-00 за Києвом) у Федеральному окружному суді Мангеттена, де їм мають висунути звинувачення у "змові з метою наркоторгівлі" та інших злочинах.

За очікуваним сценарієм, пише NYT, обоє будуть заперечувати свою провину, а суддя ухвалить рішення про те, щоб вони залишалися під арештом. До фактичного початку розгляду справи може минути навіть рік.

Через безпрецедентність ситуації з Мадуро ймовірний сценарій, що його адвокати будуть оскаржувати легальність його затримання та вивезення до США й посилатися на його імунітет як лідера країни – результат чого важко передбачити.

Нагадаємо, вночі 3 січня США здійснили серію ударів по Венесуелі, після чого лідер країни Ніколас Мадуро звинуватив США у військовій агресії. Невдовзі після того військові США схопили Мадуро з дружиною та привезли їх до Нью-Йорка.

Читайте також: "Для Кремля дії США у Венесуелі стали зеленим сигналом. Але це також серйозний удар по РФ"