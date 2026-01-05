Мадуро и жена впервые появятся в американском суде в понедельник

Захваченный США президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена впервые предстанут перед американским судом уже в понедельник 5 января.

Об этом сообщает The New York Times, пишет "Европейская правда".

Первое заседание по Мадуро и его жене Силии Флорес запланировано в полдень по североамериканскому восточному времени (19-00 по Киеву) в Федеральном окружном суде Манхэттена, где им должны предъявить обвинения в "заговоре с целью наркоторговли" и других преступлениях.

По ожидаемому сценарию, пишет NYT, оба будут отрицать свою вину, а судья примет решение о том, чтобы они оставались под арестом. До фактического начала рассмотрения дела может пройти даже год.

Из-за беспрецедентности ситуации с Мадуро вероятен сценарий, что его адвокаты будут оспаривать легальность его задержания и вывоза в США и ссылаться на его иммунитет как лидера страны – результат чего трудно предсказать.

Напомним, ночью 3 января США осуществили серию ударов по Венесуэле, после чего лидер страны Николас Мадуро обвинил США в военной агрессии. Вскоре после этого военные США схватили Мадуро с женой и привезли их в Нью-Йорк.

Читайте также: "Для Кремля действия США в Венесуэле стали зеленым сигналом. Но это также серьезный удар по РФ".