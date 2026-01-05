Президент Владимир Зеленский во вторник рассказал о встрече с бывшим министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, отметив, что они обсуждают дальнейшие направления взаимодействия.

Об этом глава государства сообщил в своем Facebook, пишет "Европейская правда".

Зеленский отметил, что на встрече с Кулебой обсудил ситуацию вокруг Украины – как политическую, так и информационную.

"Важно, чтобы украинский взгляд на вещи в мире был представлен и чтобы это было достаточно сильно. Рад, что Дмитрий – в команде Украины, и мы договорились определить направления дальнейшего взаимодействия", – сообщил глава государства.

Президент не стал уточнять, на какую из должностей может быть назначен Дмитрий Кулеба.

Отметим, 5 января Зеленский назначил бывшего первого заместителя главы МИД Сергея Кислицу первым заместителем руководителя Офиса президента Украины.

Также 5 января Зеленский назначил бывшего министра транспорта и внутренней торговли Канады Христю Фриланд внештатным советником по вопросам экономического развития.

Верховная Рада 5 сентября 2024 года поддержала увольнение Дмитрия Кулебы с поста министра иностранных дел.