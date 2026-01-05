Зимняя буря нарушила авиаперевозки и железнодорожное движение в Британии

Ливерпульский аэропорт имени Джона Леннона приостановил полеты из-за экстремальных погодных условий, также пострадало наземное сообщение в Великобритании.

Об этом сообщила администрация аэропорта в соцсети Х, пишет "Европейская правда".

В аэропорту заявили в понедельник, 5 января, что из-за "зимних погодных условий" взлетная полоса закрыта, а команды продолжают расчищать снег и лед.

"Рейсы могут задерживаться, а некоторые из них уже отменены", – заявили в компании.

Также несколько рейсов были отменены в основных аэропортах Великобритании, таких как "Лондон-Хитроу", "Манчестер", „Бристоль" и "Эдинбург", что повлияло на авиакомпании EasyJet, British Airways, KLM и AirFrance.

Заметим также, что пострадали не только пользователи аэропорта. Экстремальные погодные условия повлияли и на транспортное сообщение по всей стране.

Фото: Sky News

В частности, компания ScotRail предупредила о нарушении движения поездов в районе Абердина и Инвернесса. Как пишет Sky News, компания Network Rail Scotland также заявила, что ее поезда в этом районе, вероятно, не будут курсировать до полудня.

Компания National Rail сообщила, что поезда в Северном Уэльсе будут отменены или изменены.

Метеорологическое бюро Великобритании обнародовало данные о снегопадах, которые были зафиксированы в разных местах страны сегодня. Больше всего снега было зафиксировано в Лох Гласкарнох в Шотландских горах, где выпало более 30 см снега.

В этот же день писали, что из-за снегопадов в Нидерландах возникли значительные проблемы на дорогах страны, а поезда и общественный транспорт на многих маршрутах отменены или курсируют с нарушенным графиком.

В дополнение в аэропорту "Схипхол", который является одним из крупнейших авиахабов Европы, отменили сотни рейсов.

В литовской столице Вильнюсе снегопад также привел к масштабным отменам рейсов, его называют крупнейшим за последние 15 лет.

Классическая зимняя погода с минусовыми температурами и снегом сейчас преобладает в большей части Европы.