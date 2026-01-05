У Британії оштрафували чоловіка, який видавав себе за адмірала на меморіальній події

У Британії судили та оштрафували чоловіка, який з’явився на публічній події у військовій формі третього найвищого рангу флоту, не маючи на це ніяких підстав.

Про це повідомляє ВВС, пише "Європейська правда".

65-річного Джонатана Карлі з Вельсу затримали ще в середині листопада після появи у мережі його фотографій в адміральській формі на меморіальному заході. У такому вигляді він взяв участь у покладанні вінків, видаючи себе за справжнього адмірала. Проте реальні військовослужбовці помітили тонкощі, які викликали у них підозри – зокрема, присутність серед медалей дуже рідкісної високої нагороди.

BBC

Чоловіку висунули звинувачення у використанні військової уніформи та символіки збройних сил Британії без відповідного дозволу та підстав – за законом ще від 1894 року.

Під час розгляду справи у суді 5 січня Карлі не став заперечувати провину. Раніше він у спілкуванні з поліцією сказав, що зробив так через те, що хотів "відчуття дотичності". З його слів, саму форму він отримав легально, коли був курсантом. Згодом він звернувся до кравця, щоб доповнити її атрибутами адміральського звання, а медалі придбав через онлайн-платформи.

Окружний суддя оштрафував чоловіка на 500 фунтів стерлінгів за його вчинок, а також постановив стягнути з нього ще 285 фунтів за судові витрати.

