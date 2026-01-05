В Британии оштрафовали мужчину, который пришел на событие в адмиральской форме

В Великобритании судили и оштрафовали мужчину, который появился на публичном мероприятии в военной форме третьего высшего ранга флота, не имея на это никаких оснований.

Об этом сообщает ВВС, пишет "Европейская правда".

65-летнего Джонатана Карли из Уэльса задержали еще в середине ноября после появления в сети его фотографий в адмиральской форме на мемориальном мероприятии. В таком виде он принял участие в возложении венков, выдавая себя за настоящего адмирала. Однако настоящие военнослужащие заметили тонкости, которые вызвали у них подозрения – в частности, присутствие среди медалей очень редкой высокой награды.

Мужчине предъявили обвинение в использовании военной униформы и символики вооруженных сил Британии без соответствующего разрешения и оснований – по закону еще 1894 года.

Во время рассмотрения дела в суде 5 января Карли не стал отрицать вину. Ранее он в общении с полицией сказал, что сделал так из-за того, что хотел "ощущения соприкосновения". По его словам, саму форму он получил легально, когда был курсантом. Впоследствии он обратился к портному, чтобы дополнить ее атрибутами адмиральского звания, а медали приобрел через онлайн-платформы.

Окружной судья оштрафовал мужчину на 500 фунтов стерлингов за его поступок, а также постановил взыскать с него еще 285 фунтов за судебные издержки.

В Норвегии недавно сообщали о штрафе туристу, который перешел границу с Россией "ради фото" и вскоре вернулся.

В Румынии оштрафовали на границе двух украинок, которые на въезде попытались провезти без декларирования 60 тысяч долларов наличными.