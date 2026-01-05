Франция просит авиакомпании отменить 15% рейсов в аэропортах Парижа из-за снегопадов

В понедельник, 5 января, французское управление гражданской авиации попросило авиакомпании отменить 15% рейсов до позднего вечера в аэропортах Орли и Шарль де Голль после сильных снегопадов во французской столице Париже.

Об этом Reuters сообщил представитель управления, пишет "Европейская правда".

По словам представителя управления, авиакомпании могут самостоятельно выбирать, какие рейсы отменять, главное, чтобы они уменьшили количество взлетов и посадок.

Авиакомпаниям было предложено уменьшить количество рейсов до 20:00 по центральноевропейскому времени в аэропорту "Париж-Шарль де Голль" и до 23:30 по центральноевропейскому времени в аэропорту "Париж-Орли".

Министерство транспорта Франции призвало путешественников проверять, вылетает ли их рейс, перед тем как выходить из дома, и добираться до аэропорта общественным транспортом, а не автомобилем.

Писали, что ливерпульский аэропорт имени Джона Леннона приостановил полеты из-за экстремальных погодных условий, также пострадало наземное сообщение в Великобритании.

В этот же день писали, что из-за снегопадов в Нидерландах возникли значительные проблемы на дорогах страны, а поезда и общественный транспорт на многих маршрутах отменены или курсируют с нарушенным графиком.

В дополнение к этому в аэропорту "Схипхол", который является одним из крупнейших авиахабов Европы, отменили сотни рейсов.