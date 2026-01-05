Зеленский обсудил с Сибигой предстоящие ротации в МИД

Президент Владимир Зеленский объявил о том, что в ближайшее время министр иностранных дел Андрей Сибига представит кандидатуры для проведения ротации в украинском дипломатическом корпусе.

Об этом украинский лидер сообщил в соцсети Х, пишет "Европейская правда".

В понедельник, 5 января, Зеленский заслушал доклад Сибиги. Они обсудили результаты нашей дипломатической работы в 2025 году и основные задачи на этот год.

Также они говорили о ротации в дипломатическом корпусе. По словам Зеленского, в ближайшее время глава МИД представит соответствующие кандидатуры.

"Учитывая необходимость неизменно результативной работы МИД Украины, будет выбрана и кандидатура нового первого заместителя министра иностранных дел. Ожидаю предложений для решения", – добавил украинский президент.

Отметим, в этот же день Зеленский назначил первого заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицу первым заместителем руководителя Офиса президента Украины.

Зеленский отмечал, что Кислица усилит дипломатическое направление в Офисе президента. Также глава государства объяснял, что усиливает свою переговорную команду.

До назначения первым заместителем главы МИД в феврале 2025 года Кислица в течение 5 лет занимал должность постоянного представителя Украины при ООН.