Мерц звільнив керівника апарату канцелярії
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц звільнив одного зі своїх найближчих радників, начальника апарату канцелярії Якоба Шрота.
Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".
Речник уряду Штефан Корнеліус заявив, що Мерц і його колишній керівник адміністрації Якоб Шрот "розходяться за взаємною згодою".
35-річний Шрот очолював офіс Мерца, коли той був лідером парламентської фракції меншості ХДС/ХСС, і був ключовим союзником у приході канцлера до влади. Він мав тісні контакти з адміністрацією американського президента Дональда Трампа.
Окрім цього, Шрот очолював новостворену Раду національної безпеки Мерца, яка була створена для координації зовнішньої та оборонної політики Німеччини.
Філіп Біркенмайєр, який зараз є керівником партії Християнсько-демократичного союзу, обійме посаду глави адміністрації канцлера. Нового голову Ради національної безпеки ще не призначено.
На початку грудня Мерц забезпечив у Бундестазі абсолютну більшість для законопроєкту про пенсії попри попередній бунт депутатів з його консервативної партії, який підкреслив непевність його контролю над власною політсилою.
Також він був змушений публічно відкинути можливість створення уряду меншості на тлі суперечок щодо пенсійної реформи.