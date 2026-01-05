Мерц уволил руководителя аппарата канцелярии

Канцлер Германии Фридрих Мерц уволил одного из своих ближайших советников, главу аппарата канцелярии Якоба Шрота.

Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

Пресс-секретарь правительства Штефан Корнелиус заявил, что Мерц и его бывший руководитель администрации Якоб Шрот "расстаются по обоюдному согласию".

35-летний Шрот возглавлял офис Мерца, когда тот был лидером парламентской фракции меньшинства ХДС/ХСС, и был ключевым союзником в приходе канцлера к власти. Он имел тесные контакты с администрацией американского президента Дональда Трампа.

Кроме того, Шрот возглавлял вновь созданный Совет национальной безопасности Мерца, который был создан для координации внешней и оборонной политики Германии.

Филип Биркенмайер, который сейчас является руководителем партии Христианско-демократического союза, займет пост главы администрации канцлера. Новый председатель Совета национальной безопасности еще не назначен.

В начале декабря Мерц обеспечил в Бундестаге абсолютное большинство для законопроекта о пенсиях, несмотря на предварительный бунт депутатов из его консервативной партии, который подчеркнул неуверенность его контроля над собственной политической силой.

Также он был вынужден публично отвергнуть возможность создания правительства меньшинства на фоне споров о пенсионной реформе.