Снігопад у Нідерландах призвів до зупинки поїздів та скасування авіарейсів

У Нідерландах снігопад та ожеледиця призвели до скасування поїздів залізничної компанії NS.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Нідерландська залізнична компанія NS повідомила, що жодні поїзди не зможуть курсувати щонайменше до 09:00 за Гринвічем через проблеми, спричинені снігом та мінусовою температурою.

Водночас, як повідомляє суспільний мовник NOS, причиною скасування потягів NS стали численні відмови стрілок та збій в IT-системі. При цьому поїзди інших транспортних компаній продовжують курсувати.

Також у Нідерландах тривають перебої у роботі авіатранспорту. У міжнародному аеропорту "Схіпхол" під Амстердамом авіакомпанія KLM скасувала щонайменше 300 рейсів на вівторок, оскільки зимова погода п'ятий день поспіль паралізувала рух транспорту в одному з головних транзитних вузлів Європи.

Як повідомлялося раніше, 5 січня через снігопад у Нідерландах не курсували міжнародні поїзди Eurostar.

Зимова буря порушила авіаперевезення та залізничний рух також у Британії.

У литовській столиці Вільнюсі снігопад також призвів до масштабних скасувань рейсів, його називають найбільшим за останні 15 років.