Снегопад в Нидерландах привел к остановке поездов и отмене авиарейсов

В Нидерландах снегопад и гололед привели к отмене поездов железнодорожной компании NS.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Нидерландская железнодорожная компания NS сообщила, что никакие поезда не смогут курсировать как минимум до 09:00 по Гринвичу из-за проблем, вызванных снегом и минусовой температурой.

В то же время, как сообщает общественный вещатель NOS, причиной отмены поездов NS стали многочисленные отказы стрелок и сбой в IT-системе. При этом поезда других транспортных компаний продолжают курсировать.

Также в Нидерландах продолжаются перебои в работе авиатранспорта. В международном аэропорту "Схипхол" под Амстердамом авиакомпания KLM отменила не менее 300 рейсов на вторник, поскольку зимняя погода пятый день подряд парализовала движение транспорта в одном из главных транзитных узлов Европы.

Как сообщалось ранее, 5 января из-за снегопада в Нидерландах не курсировали международные поезда Eurostar.

Зимняя буря нарушила авиаперевозки и железнодорожное движение также в Британии.

В литовской столице Вильнюсе снегопад также привел к масштабным отменам рейсов, его называют крупнейшим за последние 15 лет.