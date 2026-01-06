Після пожежі на швейцарському курорті встановили особи всіх 116 постраждалих
За словами офіційних осіб, всі 116 осіб, які отримали поранення під час пожежі в барі на швейцарському гірськолижному курорті, вже ідентифіковані.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.
Хоча всі 40 загиблих у Кран-Монтані були ідентифіковані раніше, тривала робота з встановлення осіб поранених, дехто з них залишається в критичному стані.
Швейцарська поліція підтвердила в понеділок, що 83 людини залишаються в лікарні, серед постраждалих є представники щонайменше 12 країн.
Більшість постраждалих отримали сильні опіки, що в деяких випадках не дозволило встановити їх особистість, повідомила поліція.
Слідчі заявили, що 119 осіб отримали поранення, але ця цифра була переглянута в бік зменшення в останньому оновленні.
Ймовірною причиною пожежі в барі у Кран-Монтані в новорічну ніч вважають бенгальські вогні на пляшках шампанського, які тримали занадто близько до стелі.
У Швейцарії оголосили п'ять днів жалоби після трагічної загибелі людей.
Президент Швейцарії Гі Пармелін назвав цю подію "однією з найгірших трагедій", які пережила країна.
Менеджери бару опинились під кримінальним розслідуванням.