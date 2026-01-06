После пожара на швейцарском курорте установили личности всех 116 пострадавших
По словам официальных лиц, все 116 человек, получившие ранения во время пожара в баре на швейцарском горнолыжном курорте, уже идентифицированы.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.
Хотя все 40 погибших в Кран-Монтане были идентифицированы ранее, продолжалась работа по установлению личностей раненых, некоторые из них остаются в критическом состоянии.
Швейцарская полиция подтвердила в понедельник, что 83 человека остаются в больнице, среди пострадавших есть представители по меньшей мере 12 стран.
Большинство пострадавших получили сильные ожоги, что в некоторых случаях не позволило установить их личность, сообщила полиция.
Следователи заявили, что 119 человек получили ранения, но эта цифра была пересмотрена в сторону уменьшения в последнем обновлении.
Вероятной причиной пожара в баре в Кран-Монтане в новогоднюю ночь считают бенгальские огни на бутылках шампанского, которые держали слишком близко к потолку.
В Швейцарии объявили пять дней траура после трагической гибели людей.
Президент Швейцарии Ги Пармелин назвал это событие "одной из худших трагедий", которые пережила страна.
Менеджеры бара оказались под уголовным расследованием.