Берлін залучив військових Бундесверу для допомоги під час відключень електроенергії

Німецькі військові допомагають Берліну заправляти аварійні генератори після того, як через серйозне відключення електроенергії десятки тисяч будинків столиці залишилися без електроенергії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Deutsche Welle.

Речниця оперативного командування Бундесверу повідомила німецькому інформаційному агентству DPA, що отримала запит на допомогу від федеральної землі Берлін.

В рамках операції мало бути надано 18 тисяч літрів дизельного палива. Основну його частину використають для заживлення медичних установ Берліна.

За даними Deutsche Welle, електропостачання відновили у близько 17 тисячах з 45 тисяч домогосподарств, які постраждали від відключення.

Постачальник електроенергії Stromnetz заявив, що повне усунення пошкоджень може зайняти час до четверга.

Нагадаємо, 45 тисяч споживачів у столиці Німеччини залишились без світла вранці 3 січня через пожежу на "кабельному мосту", яку вважають підпалом. У деяких домівках це призвело також до зникнення опалення, що збіглося з періодом холодної зимової погоди.

Відповідальність за підпал взяла на себе ліворадикальна ініціатива Vulkangruppe. На цей час слідчі схиляються до того, що оприлюднена заява – правдива.

На тлі цих подій мер Берліна Кай Вегнер заявив, що основна інфраструктура німецької столиці потребує кращого захисту.