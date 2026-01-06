Берлин привлек военных Бундесвера для помощи во время отключений электроэнергии

Немецкие военные помогают Берлину заправлять аварийные генераторы после того, как из-за серьезного отключения электроэнергии десятки тысяч домов столицы остались без электроэнергии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Deutsche Welle.

Пресс-секретарь оперативного командования Бундесвера сообщила немецкому информационному агентству DPA, что получила запрос на помощь от федеральной земли Берлин.

В рамках операции должно было быть предоставлено 18 тысяч литров дизельного топлива. Основную его часть используют для запитки медицинских учреждений Берлина.

По данным Deutsche Welle, электроснабжение восстановили в около 17 тысяч из 45 тысяч домохозяйств, пострадавших от отключения.

Поставщик электроэнергии Stromnetz заявил, что полное устранение повреждений может занять время до четверга.

Напомним, 45 тысяч потребителей в столице Германии остались без света утром 3 января из-за пожара на "кабельном мосту", который считают поджогом. В некоторых домах это привело также к исчезновению отопления, что совпало с периодом холодной зимней погоды.

Ответственность за поджог взяла на себя леворадикальная инициатива Vulkangruppe. В настоящее время следователи склоняются к тому, что обнародованное заявление – правдивое.

На фоне этих событий мэр Берлина Кай Вегнер заявил, что основная инфраструктура немецкой столицы нуждается в лучшей защите.