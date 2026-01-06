У Данії пройде кризова зустріч у парламенті щодо відносин зі США

У Копенгагені у вівторок ввечері відбудеться позачергове засідання комітету із зовнішніх справ парламенту Данії, на якому обговорять відносини королівства зі США на тлі нових заяв Дональда Трампа щодо Гренландії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє МЗС країни.

Засідання пройде у палаці Крістіансборг, на ньому зберуться члени парламенту Данії. Від уряду братимуть участь міністр закордонних справ та міністр оборони.

На порядку денному єдине питання: відносини Данії зі США.

Зазвичай комітет проводить заплановані засідання через регулярні проміжки часу, але вівторкове засідання було скликано позачергово.

Зустріч була скликана після того, як президент США Дональд Трамп підтвердив своє бажання отримати контроль над Гренландією.

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила в понеділок, що якщо одна країна НАТО нападає на іншу, то альянсу настає кінець.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час недільного інтерв'ю журналу The Atlantic про дії США у Венесуелі знову підтвердив бажання контролювати Гренландію.

Свої коментарі щодо острова він повторив під час розмови з журналістами на борту літака Air Force One, заявивши, що США потребують контролю над Гренландією.