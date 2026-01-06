В Дании пройдет кризисная встреча в парламенте по поводу отношений с США

В Копенгагене во вторник вечером состоится внеочередное заседание комитета по внешним делам парламента Дании, на котором обсудят отношения королевства с США на фоне новых заявлений Дональда Трампа по Гренландии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает МИД страны.

Заседание пройдет во дворце Кристиансборг, на нем соберутся члены парламента Дании. От правительства будут участвовать министр иностранных дел и министр обороны.

На повестке дня единственный вопрос: отношения Дании с США.

Обычно комитет проводит запланированные заседания через регулярные промежутки времени, но вторничное заседание было созвано вне очереди.

Встреча была созвана после того, как президент США Дональд Трамп подтвердил свое желание получить контроль над Гренландией.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила в понедельник, что если однако страна НАТО нападает на другую, то альянсу наступает конец.

Напомним, президент США Дональд Трамп во время воскресного интервью журналу The Atlantic о действиях США в Венесуэле вновь подтвердил желание контролировать Гренландию.

Свои комментарии относительно острова он повторил во время разговора с журналистами на борту самолета Air Force One, заявив, что США нуждаются в контроле над Гренландией.