Туск занепокоєний долею НАТО через зазіхання Трампа на Гренландію
Польський прем’єр Дональд Туск заявив, що Данія може розраховувати на солідарність всієї Європи щодо Гренландії та застеріг щодо долі НАТО.
Заяву Туска у вівторок наводить The Guardian, повідомляє "Європейська правда",
Туск повторив вчорашні коментарі Данії про те, що будь-яка атака США на данську територію буде катастрофічною для НАТО.
"Жоден член не повинен атакувати або погрожувати іншому члену Північноатлантичного договору. Інакше НАТО втратить своє значення, якщо в Альянсі виникнуть конфлікти або взаємні конфлікти", – сказав Туск.
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила в понеділок, що якщо одна країна НАТО нападає на іншу, то Альянсу настає кінець.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час недільного інтерв'ю журналу The Atlantic про дії США у Венесуелі знову підтвердив бажання контролювати Гренландію.
Свої коментарі щодо острова він повторив під час розмови з журналістами на борту літака Air Force One, заявивши, що США потребують контролю над Гренландією.