Туск обеспокоен судьбой НАТО из-за посягательств Трампа на Гренландию

Польский премьер Дональд Туск заявил, что Дания может рассчитывать на солидарность всей Европы по Гренландии, и предостерег относительно судьбы НАТО.

Заявление Туска во вторник приводит The Guardian, сообщает "Европейская правда",

Туск повторил вчерашние комментарии Дании о том, что любая атака США на датскую территорию будет катастрофической для НАТО.

"Ни один член не должен атаковать или угрожать другому члену Североатлантического договора. Иначе НАТО потеряет свое значение, если в Альянсе возникнут конфликты или взаимные конфликты", – сказал Туск.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила в понедельник, что если одна страна НАТО нападает на другую, то Альянсу наступает конец.

Напомним, президент США Дональд Трамп во время воскресного интервью журналу The Atlantic о действиях США в Венесуэле вновь подтвердил желание контролировать Гренландию.

Свои комментарии относительно острова он повторил во время разговора с журналистами на борту самолета Air Force One, заявив, что США нуждаются в контроле над Гренландией.