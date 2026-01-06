У Франції на тлі холодів споживання електроенергії побило рекорд попереднього року

У понеділок у Франції, де настала зимова погода з мінусовими температурами, споживання електроенергії побило найвищий показник 2025 року.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

5 січня у Франції о 19 годині загальнонаціональне споживання електроенергії, за даними оператора мережі RTE, сягнуло 89 МВт. На пікові години вівторка прогнозують споживання на рівні 90 МВт.

Це більше, ніж найвищий показник за 2025 рік – 87 МВт 14 січня, але все ще суттєво менше, аніж історичний рекорд 2012 року – 102 МВт. Проте слід зважати, що відтоді енергоефективність багатьох приладів дуже зросла.

У Франції основну частку генерації складає енергія з АЕС (від 60 до 72%), випереджаючи гідроелектростанції, вітрові та сонячні електростанції. Близько 10% виробляють з газу, лишилось також дві вугільні ТЕС.

Снігопад у північній частині Франції у понеділок призвів до "рекордних" заторів довкола Парижа, а в ключових паризьких аеропортах попросили авіакомпанії скасувати 15% рейсів.

"Сніговий колапс" стався також у Нідерландах, перебої у русі поїздів та з авіарейсами продовжилися і 6 січня.

Зимова буря порушила авіаперевезення та залізничний рух також у Британії.

На заході Литви місцями випало до пів метра снігу, у цих районах оголосили надзвичайну ситуацію.