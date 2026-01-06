Во Франции на фоне холодов потребление электроэнергии побило рекорд предыдущего года

В понедельник во Франции, где наступила зимняя погода с минусовыми температурами, потребление электроэнергии побило самый высокий показатель 2025 года.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

5 января во Франции в 19 часов общенациональное потребление электроэнергии, по данным оператора сети RTE, достигло 89 МВт. На пиковые часы вторника прогнозируют потребление на уровне 90 МВт.

Это больше, чем самый высокий показатель за 2025 год – 87 МВт 14 января, но все еще существенно меньше, чем исторический рекорд 2012 года – 102 МВт. Однако следует учитывать, что с тех пор энергоэффективность многих приборов значительно возросла.

Во Франции основную долю генерации составляет энергия от АЭС (от 60 до 72%), опережая гидроэлектростанции, ветровые и солнечные электростанции. Около 10% производят из газа, осталось также две угольные ТЭС.

Снегопад в северной части Франции в понедельник привел к "рекордным" пробкам вокруг Парижа, а в ключевых парижских аэропортах попросили авиакомпании отменить 15% рейсов.

"Снежный коллапс" произошел также в Нидерландах, перебои в движении поездов и авиарейсов продолжились и 6 января.

Зимняя буря нарушила авиаперевозки и железнодорожное движение также в Великобритании.

На западе Литвы местами выпало до полуметра снега, в этих районах объявили чрезвычайную ситуацию.