На заході Литви оголосили надзвичайний стан через снігопади

Влада Плунгського району на заході Литви у вівторок офіційно оголосила надзвичайний стан після рекордного снігопаду за останні кілька днів, який спричинив масштабні порушення життєдіяльності.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Мер Плунгського району Аудріус Клішоніс у понеділок повідомив, що це рішення дозволить муніципалітету отримати додаткове фінансування для подолання проблем, спричинених суворою зимовою погодою.

"Це рішення було необхідним, щоб ми могли використати додаткові кошти на закупівлю послуг із прибирання снігу та інших пов’язаних заходів", – сказав Клішоніс.

За даними Литовської гідрометеорологічної служби, найбільші снігопади останніх днів зафіксовані на заході країни. Особливо значні опади випали в Плунгському районі, де висота снігового покриву в окремих місцях сягала близько 50 сантиметрів, що є одним із найвищих показників у регіоні за останні роки.

Синоптики прогнозують, що погодні умови найближчим часом залишатимуться подібними, хоча протягом тижня очікується поступове зниження температури. У вівторок небо буде хмарним, ймовірні додаткові опади.

Школи Плунгського району у неділю вирішили перейти на дистанційне навчання щонайменше на два дні цього тижня.

Нагадаємо, частина Праги у морози залишилась без тепла.

Як повідомлялося раніше, 5 січня через снігопад у Нідерландах не курсували міжнародні поїзди Eurostar.

Зимова буря порушила авіаперевезення та залізничний рух також у Британії.