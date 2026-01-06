Мерц у листі до коаліції заявив про "критичний стан" певних секторів економіки Німеччини

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц охарактеризував "певні сектори" економіки своєї країни як такі, що перебувають у "дуже критичному" стані.

Про це він написав у листі до членів своєї керівної коаліції, з яким ознайомилося агентство Bloomberg, передає "Європейська правда".

Хоча він не вказав, які саме сектори він мав на увазі у листі до членів своєї правлячої коаліції, ключовий автомобільний сектор Німеччини бореться зі спадом продажів у Китаї, і його проблеми поширилися на решту економіки.

Відтак Мерц пообіцяв, що відновлення зростання буде ключовим пріоритетом його уряду цього року.

"Тому у 2026 році нам потрібно буде зосередитися на прийнятті правильних політичних і правових рішень, щоб кардинально поліпшити бізнес-середовище", – йдеться у його листі.

Німецький канцлер визнав, що уряд не зробив достатньо за перші вісім місяців перебування при владі, щоб поліпшити конкурентоспроможність Німеччини.

Економічні радники Мерца нещодавно знизили прогноз зростання на цей рік до рівня нижче 1%, а МВФ попередив, що Німеччина повинна проводити "сміливі" реформи, якщо хоче процвітати.

У відповідь на лист Мерца голова парламентської фракції Соціал-демократичної партії Матіас Мірш підкреслив важливість для партії "дотримання колективних трудових угод, стабільних заробітних плат та ефективних соціальних реформ".

Зауважимо, лист Мерца є частиною більш масштабних зусиль з перезавантаження уряду після року, позначеного помилками. У понеділок, 5 січня, він звільнив одного зі своїх найближчих радників, главу адміністрації Якоба Шрота, і оголосив про плани замінити його Філіпом Біркенмайєром, керівником партії ХДС, який має міцні зв'язки з діловими колами.

Також нагадаємо, що на початку грудня Мерц забезпечив у Бундестазі абсолютну більшість для законопроєкту про пенсії попри попередній бунт депутатів з його консервативної партії, який підкреслив непевність його контролю над власною політсилою.

Також він був змушений публічно відкинути можливість створення уряду меншості на тлі суперечок щодо пенсійної реформи.