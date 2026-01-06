Мерц в письме к коалиции заявил о "критическом состоянии" определенных секторов экономики Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц охарактеризовал "определенные секторы" экономики своей страны как находящиеся в "очень критическом" состоянии.

Об этом он написал в письме к членам своей правящей коалиции, с которым ознакомилось агентство Bloomberg, передает "Европейская правда".

Хотя он не указал, какие именно сектора он имел в виду в письме к членам своей правящей коалиции, ключевой автомобильный сектор Германии борется со спадом продаж в Китае, и его проблемы распространились на остальную экономику.

Поэтому Мерц пообещал, что восстановление роста будет ключевым приоритетом его правительства в этом году.

"Поэтому в 2026 году нам нужно будет сосредоточиться на принятии правильных политических и правовых решений, чтобы кардинально улучшить бизнес-среду", – говорится в его письме.

Немецкий канцлер признал, что правительство не сделало достаточно за первые восемь месяцев пребывания у власти, чтобы улучшить конкурентоспособность Германии.

Экономические советники Мерца недавно снизили прогноз роста на этот год до уровня ниже 1%, а МВФ предупредил, что Германия должна проводить "смелые" реформы, если хочет процветать.

В ответ на письмо Мерца председатель парламентской фракции Социал-демократической партии Матиас Мирш подчеркнул важность для партии "соблюдения коллективных трудовых соглашений, стабильных заработных плат и эффективных социальных реформ".

Заметим, письмо Мерца является частью более масштабных усилий по перезагрузке правительства после года, обозначенного ошибками. В понедельник, 5 января, он уволил одного из своих ближайших советников, главу администрации Якоба Шрота, и объявил о планах заменить его Филиппом Биркенмайером, руководителем партии ХДС, который имеет прочные связи с деловыми кругами.

Также напомним, что в начале декабря Мерц обеспечил в Бундестаге абсолютное большинство для законопроекта о пенсиях, несмотря на предыдущий бунт депутатов из его консервативной партии, который подчеркнул неуверенность его контроля над собственной политсилой.

Также он был вынужден публично отвергнуть возможность создания правительства меньшинства на фоне споров по пенсионной реформе.