50 тысяч чехов поддержали письмо-извинение за антиукраинские заявления спикера парламента

В Чехии уже 50 тысяч человек поддержали письмо с извинениями за антиукраинские заявления спикера парламента Томио Окамуры в новогоднем обращении.

Об этом сообщает Novinky, пишет "Европейская правда".

Ко вторнику 6 января открытое письмо с извинениями за антиукраинские заявления спикера парламента Чехии Томио Окамуры подписали 50 тысяч человек.

Кроме того, почти 33 тысяч человек подписали петицию о голосовании за отставку Окамуры с должности спикера, поскольку он поставил под вопрос международные обязательства Чехии и поддержку Украины. Оппозиционные депутаты уже заявили, что хотят голосования за его отставку.

Письмо, адресованное послу Украины в Чехии Василию Зваричу, инициировал учитель и староста села Семневице Антонин Коларж. В нем он извинился за заявления спикера Окамуры в новогодней речи и подчеркнул, что в Чехии много тех, кто поддерживает Украину.

Сам Окамура никак не комментировал письмо, а пресс-секретарь его партии на запрос СМИ сказала, что он не собирается этого делать. Окамура опубликовал новое сообщение с пересказом истории "Миндичгейта" по материалам СМИ в подкрепление своих заявлений о коррупции в Украине.

Посол Зварич раскритиковал заявления Окамуры против Украины и ее руководства, после чего новый глава МИД Чехии Петр Мацинка назвал неуместными такие оценки в отношении чешского топ-чиновника со стороны посла иностранного государства.

Глава МИД Украины Андрей Сибига отверг критику чешского коллеги и встал на защиту Зварича.