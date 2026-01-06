Украина и Чехия договорились "перевернуть страницу" после скандала со спикером Окамурой

Министр иностранных дел Андрей Сибига провел "содержательную и конструктивную" беседу со своим чешским коллегой Петром Мацинкой о двусторонних отношениях между странами на фоне недавнего скандала, вызванного высказываниями спикера Палаты депутатов Чехии Томио Окамуры.

Об этом Сибига написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Сибига поздравил своего коллегу с назначением на должность главы МИД и поблагодарил Чехию за неизменную поддержку Украины.

"Прежде всего мы обсудили наши двусторонние отношения. Мы договорились перевернуть страницу недавних обменов заявлениями и усилить наш политический диалог на уровне министерств иностранных дел на основе взаимного уважения и стратегического партнерства", – подчеркнул украинский министр.

Также он проинформировал Мацинку о большой заинтересованности Украины в дальнейшем сотрудничестве с Чехией в сфере обороны, а также об участии Чехии в восстановлении Украины. Министры обсудили ситуацию на поле боя и атаки России на энергетическую систему.

Кроме этого, Сибига и Мацинка пообщались о последних мирных усилиях и согласились, что "нет альтернативы принуждению России как можно скорее прекратить свою агрессию".

"Я пригласил Петра Мацинку в Украину, и он подтвердил свою поездку в ближайшем будущем. Я с нетерпением жду визита своего чешского коллеги в Киев", – подытожил глава украинского МИД.

Напомним, в своей новогодней речи председатель ультраправой партии "Свобода и прямая демократия" Томио Окамура выступил против помощи Украине и заявил о "хунте Зеленского".

После этого посол Украины в Праге Василий Зварич отметил, что последние заявления Окамуры в адрес Украины, украинцев и украинского руководства отражают российскую пропаганду и являются неприемлемыми.

Мацинка назвал неуместными такие оценки в отношении чешского топ-чиновника со стороны посла иностранного государства. Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что Зварич нарушил дипломатический этикет.

А Сибига отверг критику чешского коллеги и встал на защиту Зварича.