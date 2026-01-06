СМИ: генпрокурор Германии расследует дело о поджоге электросети Берлина

Генеральный прокурор Германии Йенс Роммель взял на себя расследование дела о поджоге электросети немецкой столицы.

Об этом стало известно Spiegel от осведомленных собеседников в немецких силовых структурах, передает "Европейская правда".

Как стало известно изданию, неизвестные на данный момент преступники подозреваются, среди прочего, в членстве в террористической организации, антиконституционном саботаже и нарушении работы коммунальных служб.

Поэтому за расследование этого дела взялся генеральный прокурор Германии Роммель.

Напомним, 45 тысяч потребителей в столице Германии остались без света утром 3 января из-за пожара на "кабельном мосту", который считают поджогом. В некоторых домах это привело также к исчезновению отопления, что совпало с периодом холодной зимней погоды.

Ответственность за поджог взяла на себя леворадикальная инициатива Vulkangruppe. На данный момент следователи склоняются к тому, что обнародованное заявление – правдивое.

На фоне этих событий мэр Берлина Кай Вегнер заявил, что основная инфраструктура немецкой столицы нуждается в лучшей защите.

