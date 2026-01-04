Прем'єр Іспанії різко розкритикував дії США в Венесуелі у листі до своєї партії

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес у листі до Іспанської соціалістичної робітничої партії в неділю, 4 січня, засудив "порушення міжнародного права" у Венесуелі США.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Коментарі Санчеса у листі були більш різкими, ніж його заява в суботу, в якій він закликав до "деескалації" і наголосив на необхідності дотримання міжнародного права та принципів Статуту ООН.

У листі Санчеса йшлося ж про "порушення міжнародного права у Венесуелі, акт, який ми рішуче засуджуємо".

Іспанія є домом для найбільшої венесуельської діаспори за межами Латинської Америки та США. У неділю сотні лівих протестувальників провели демонстрацію біля посольства США в Мадриді, щоб висловити свій протест проти дій Вашингтона.

Нагадаємо, вночі 3 січня США здійснили серію ударів по Венесуелі, після чого лідер країни Ніколас Мадуро звинуватив США у військовій агресії. Невдовзі після того військові США схопили Мадуро з дружиною та привезли їх до Нью-Йорка, де Мадуро збираються судити.

Операцію однозначно засудили такі країни, як Росія, Білорусь та Іран.

А Трамп, своєю чергою, заявив, що США керуватимуть Венесуелою доки не забезпечать "незалежний перехід".

Читайте також Війна на пів години: як атака США на Венесуелу показала нову стратегію Трампа