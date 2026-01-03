Іспанія пропонує посередництво і закликає до деескалації у Венесуелі

Уряд Іспанії висловив готовність "надати свої добрі послуги" для досягнення мирного і переговорного вирішення поточної кризи у Венесуелі, яка загострилася після повітряного удару США по Каракасу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє EFE.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес закликав до "деескалації" і наголосив на необхідності дотримання міжнародного права та принципів Статуту ООН.

У заяві Міністерства закордонних справ виконавча влада також закликала до "деескалації та стриманості", закликаючи всіх завжди діяти з повагою до міжнародного права та принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй.

Тим часом міністр закордонних справ Хосе Мануель Альбарес стежить за ситуацією у співпраці з партнерами з Європейського Союзу та країнами регіону, перебуває у постійному контакті з посольством Іспанії в Каракасі, консульством та консульською службою з надзвичайних ситуацій, а також пильно стежить за іспанською громадою в країні.

Як повідомлялося, Трамп віддав наказ завдати ударів по цілях у Венесуелі, операція почалася у ніч на 3 січня. У відповідь президент Мадуро звинуватив США у військовій агресії. Утім, згодом військові США схопили Мадуро.

В ЄС після цього нагадали про необхідність дотримання принципів міжнародного права і закликали до стриманості після того як США почали військову операцію проти Венесуели.