Виткофф анонсировал продолжение переговоров с украинской делегацией 7 января

Советник и спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Виткофф после встречи "коалиции решительных" в Париже заявил, что 7 января американская делегация продолжит переговоры с украинской делегацией.

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Виткофф заявил, что американская делегация 6 января встретилась в Париже с представителями "коалиции решительных", а также с украинской делегацией, чтобы "продвинуть мирный план президента Дональда Трампа по Украине".

В состав американской делегации входили Виткофф, зять Трампа Джаред Кушнер, командующий Вооруженными силами США в Европе Алексус Гринкевич, посол США во Франции Чарльз Кушнер и советник Белого дома Джош Грюнбаум.

"Мы провели несколько встреч с европейскими лидерами, в частности с президентом Макроном, и украинскими лидерами, в частности с президентом Зеленским, и нас вдохновляет общий подход и партнерство между сторонами", – подчеркнул Виткофф.

Затем он подчеркнул, что американская делегация достигла "значительного прогресса в нескольких важных направлениях работы, в частности в разработке двусторонней системы гарантий безопасности и плана процветания".

"Коалиция (решительных, – Ред.) также опубликовала заявление, в котором изложила свою концепцию гарантий безопасности. Мы согласны с коалицией, что надежные гарантии безопасности и твердые обязательства по процветанию необходимы для длительного мира в Украине, и мы продолжим сотрудничество в этом направлении", – подчеркнул спецпредставитель Трампа.

Затем он подчеркнул, что американская делегация продолжит переговоры с украинской делегацией 6 января вечером, а также 7 января.

Виткофф выразил надежду на достижение "дополнительного позитивного импульса в ближайшем будущем".

Как сообщала "Европейская правда", в проекте декларации встречи "коалиции решительных" также говорится, что США должны взять на себя обязательство поддержать европейские силы "коалиции" в случае нападения на Украину.

Также писали, что на базе оперативного штаба "коалиции решительных" в Париже будет создан специальный координационный центр в формате "США – Украина – коалиция решительных", который будет отвечать за гарантии безопасности Украины от западных союзников.

А премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что каждая из задач, связанных с процессом оказания помощи Украине, имеет своего национального лидера – Польша будет ведущей страной в области логистики.