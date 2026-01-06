Премьер Чехии: снарядная инициатива может продолжить работу, если ее будут финансировать другие

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш после встречи коалиции решительных в Париже заявил, что инициатива по боеприпасам для Украины может продолжаться, если ее будут финансировать другие государства.

Об этом говорится в сообщении чешского правительства, передает "Европейская правда".

Бабиш подчеркнул, что Чешская Республика имеет оговорки по некоторым пунктам декларации, подписанной в Париже, и не планирует отправлять своих солдат в Украину.

По словам премьер-министра, это была очень важная встреча – впервые коалиция в Париже обсуждала прежде всего мир, и это большое изменение по сравнению с прошлым.

"Это также был первый случай, когда Соединенные Штаты направили двух важнейших переговорщиков. Мы обсудили, что будет после окончания боевых действий в Украине, и как создать гарантии безопасности, чтобы мир был постоянным и даже можно было заключить мирное соглашение. Каждое государство имеет разные варианты, и, как и некоторые другие лидеры, я имею оговорки по некоторым пунктам декларации. Чешская Республика, как и несколько других стран, не рассчитывает на отправку своих солдат в рамках миротворческой миссии. Я также считаю важным, что, согласно сегодняшней декларации, значительная часть гарантий безопасности ляжет на Соединенные Штаты, и, по моему мнению, это является необходимым условием для того, чтобы мир был действительно долгосрочным", – сказал премьер-министр после встречи.

Премьер-министр также заявил, что Чехия продолжит инициативу по боеприпасам, которая обеспечивает поставки крупнокалиберных боеприпасов в Украину, при условии, что другие государства будут ее финансировать.

"Хотя у меня еще есть заседание Совета национальной безопасности, где я узнаю больше подробностей об инициативе по боеприпасам, после всех встреч, на которых я уже присутствовал, и с согласия партнеров по коалиции, я решил, что мы не будем отменять инициативу по боеприпасам. Проект будет продолжен, и Чешская Республика будет выполнять роль координатора. Никаких средств чешских граждан не будет инвестировано в инициативу по боеприпасам. Она должна быть прозрачной и свободной от коррупции", – добавил Андрей Бабиш.

До вступления в должность премьера Андрей Бабиш обещал отменить "снарядную инициативу", которая помогает поставлять Украине артиллерийские боеприпасы.

В то же время потом он смягчил свою риторику в отношении инициативы – в частности, сказал, что ею должны заниматься на уровне НАТО.

Напомним, ранее во время "Рамштайна" Чехия объявила, что в рамках "Чешской инициативы" на 2026 год уже профинансирована поставка 760 тысяч артиллерийских снарядов.