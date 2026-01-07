Мелони отказалась отправлять войска в Украину в рамках гарантий безопасности

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что ее страна не будет отправлять своих военных в Украину в рамках будущих гарантий безопасности.

Об этом говорится в заявлении на сайте правительства Италии по итогам встречи "коалиции решительных" в Париже, пишет "Европейская правда".

Как говорится в заявлении, Мелони подтвердила поддержку Италией безопасности Украины, однако в то же время "повторила ряд неизменных положений позиции итальянского правительства по вопросу гарантий, в частности исключение развертывания итальянских войск на территории Украины".

"Добровольный характер участия стран коалиции в многонациональных силах и соблюдение конституционных процедур для принятия решений в поддержку Украины в случае будущего нападения, как указано в принятом заявлении, отражают принципы, которые Италия неоднократно подтверждала", – добавили в заявлении итальянского правительства.

Такая позиция итальянского премьера не нова. В частности, в начале сентября Мелони во время участия в саммите "коалиции решительных" сказала, что Рим готов присоединиться к обеспечению гарантий безопасности Украины, но за пределами ее территории.

Также СМИ ранее писали, что правительство Италии может отложить принятие декрета, который позволил бы Риму продолжить поставки военной помощи Украине в следующем году.

Но Мелони заверила, что итальянское правительство до конца года примет декрет, регулирующий предоставление военной помощи Украине на 2026 год.

В конце декабря 2025 года Кабинет министров Италии одобрил декрет о продлении предоставления помощи Украине, несмотря на оппозицию партии "Лиги".