Франция разработает план действий на случай, если США аннексируют Гренландию

Франция работает с партнерами над планом действий на случай, если Соединенные Штаты выполнят свои угрозы захватить Гренландию, заявил министр иностранных дел страны Жан-Ноэль Барро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Барро сказал, что обсудит разработку плана на случай захвата Гренландии США на встрече иностранных дел Германии и Польши в Париже 7 января.

По словам министра иностранных дел Франции, европейцам следует "быть осторожными" в вопросе Гренландии, "не преувеличивая определенные голоса, которые звучат" из Соединенных Штатов.

В то же время Барро сказал, что военное вмешательство – это не "подход, который поддерживают Соединенные Штаты".

"Я вчера разговаривал по телефону с государственным секретарем Марко Рубио. Он подтвердил, что это не тот подход, который поддерживают Соединенные Штаты. Он исключил возможность того, что то, что только что произошло в Венесуэле, произойдет в Гренландии", – цитирует Барро Le Figaro.

Напомним, пресс-секретарь Белого дома заявила, привлечение Вооруженных сил США всегда является вариантом в контексте захвата Гренландии.

Как сообщалось ранее, президент США в последних интервью после операции США в Венесуэле вновь заявил о желании контролировать Гренландию.

Премьеры Дании и Гренландии призвали Трампа прекратить давление и угрозы.

Также премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что силовая аннексия Гренландии Соединенными Штатами, если бы такое произошло, будет означать конец НАТО.

