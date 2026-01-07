Аеропорти Парижа скасували сотню рейсів через снігопад
Через снігопад у паризькому аеропорту імені Шарля де Голля скасовано ста рейсів, а в аеропорту Орлі – приблизно 40.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило BMFTV.
Міністр транспорту Франції Філіп Табаро заявив, що скасування авіарейсів очікувалося ще напередодні через тривалу негоду у столиці Франції.
Міністр транспорту оголосив, що ці скасування, зумовлені операціями з очищення злітно-посадкових смуг від снігу та видалення льоду з літаків, можуть вплинути приблизно на 40% запланованих рейсів у першій половині дня в аеропортах Орлі та Шарля де Голля.
Міністр також закликав до "пильності" по всій країні, особливо щодо крижаного дощу, "який не завжди прогнозується".
Нагадаємо, 5 січня французьке управління цивільної авіації попросило авіакомпанії скасувати 15% рейсів в аеропортах Орлі та Шарль де Голль після сильних снігопадів у французькій столиці.
Того ж дня ліверпульський аеропорт імені Джона Леннона призупинив польоти через екстремальні погодні умови, також постраждало наземне сполучення у Великій Британії.
А у Нідерландах через снігопади виникли значні проблеми на дорогах країни, а поїзди та громадський транспорт на багатьох маршрутах скасовані чи курсують з порушеним графіком.
На додачу в аеропорту "Схіпхол", що є одним з найбільших авіахабів Європи, скасували сотні рейсів.