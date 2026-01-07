Аэропорты Парижа отменили сотню рейсов из-за снегопада

Из-за снегопада в парижском аэропорту имени Шарля де Голля отменены сто рейсов, а в аэропорту Орли – примерно 40.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило BMFTV.

Министр транспорта Франции Филипп Табаро заявил, что отмена авиарейсов ожидалась еще накануне из-за длительной непогоды в столице Франции.

Министр транспорта объявил, что эти отмены, обусловленные операциями по очистке взлетно-посадочных полос от снега и удалению льда с самолетов, могут повлиять примерно на 40% запланированных рейсов в первой половине дня в аэропортах Орли и Шарля де Голля.

Министр также призвал к "бдительности" по всей стране, особенно в отношении ледяного дождя, "который не всегда прогнозируется".

Напомним, 5 января французское управление гражданской авиации попросило авиакомпании отменить 15% рейсов в аэропортах Орли и Шарль де Голль после сильных снегопадов во французской столице.

В тот же день ливерпульский аэропорт имени Джона Леннона приостановил полеты из-за экстремальных погодных условий, также пострадало наземное сообщение в Великобритании.

А в Нидерландах из-за снегопадов возникли значительные проблемы на дорогах страны, а поезда и общественный транспорт на многих маршрутах отменены или курсируют с нарушенным графиком.

В дополнение в аэропорту "Схипхол", который является одним из крупнейших авиахабов Европы, отменили сотни рейсов.