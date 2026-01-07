Лідер "Зорі Німану" вважає, що опозиціонера РФ Волкова давно потрібно було вислати з Литви

Лідер литовської популістської партії "Зоря Німану" Ремігіюс Жемайтайтіс вважає, що представнику російської опозиції Леоніду Волкову, який назвав українських солдатів і посадовців нацистами, слід скасувати дозвіл на проживання в Литві.

Його слова цитує литовський мовник LRT, передає "Європейська правда".

Жемайтайтіс вважає, що Волкова слід було вислати з Литви раніше. За його словами, цього не було зроблено, оскільки колишня влада нібито особисто захищала цього представника російської опозиції.

"Я вважаю, що його дозвіл на проживання в Литві слід анулювати і дозволити йому повернутися до країни, яку він любить і диктаторські рішення та дії якої він вихваляє. Нехай повертається до Росії і там буде справжнім опозиціонером", – заявив лідер "Зорі Німану".

Нагадаємо, у вівторок, 6 січня, Міграційна служба Литви зв'язалася з Державною службою безпеки країни для додаткової "консультації щодо можливої загрози державній безпеці та попросила оцінити заяви іноземця, що з'явилися у відкритому доступі".

Йдеться про листування між Волковим та представницею Російського добровольчого корпусу в українській армії, в якому Волков зневажливо висловлювався про командира Російського добровольчого корпусу Дениса Капустіна. У листуванні Волков зрадів "смерті" Капустіна.

Після цього Департамент державної безпеки Литви заявив, що "режими, ворожі до Литви та України, можуть використовувати подібну риторику в своїх пропагандистських цілях".