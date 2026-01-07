Лидер "Зари Немана" считает, что оппозиционера РФ Волкова давно нужно было выслать из Литвы

Департамент государственной безопасности Литвы (VSD) отреагировал на высказывания представителя российской оппозиции Леонида Волкова, проживающего в стране и отличившегося оскорбительными высказываниями в адрес украинских чиновников, а также командира Российского добровольческого корпуса Дениса Капустина.

Исправлено. В первоначальной версии новости указывалось, что Волков назвал "нацистами" украинских чиновников, чего в оригинальном посте не было. Приносим извинения читателям за неточность.

Его слова цитирует литовский вещатель LRT, передает "Европейская правда".

Жемайтайтис считает, что Волкова следовало выслать из Литвы раньше. По его словам, этого не было сделано, поскольку прежняя власть якобы лично защищала этого представителя российской оппозиции.

"Я считаю, что его вид на жительство в Литве следует аннулировать и позволить ему вернуться в страну, которую он любит и диктаторские решения и действия которой он восхваляет. Пусть возвращается в Россию и там будет настоящим оппозиционером", – заявил лидер "Зари Немана".

Напомним, во вторник, 6 января, Миграционная служба Литвы связалась с Государственной службой безопасности страны для дополнительной "консультации относительно возможной угрозы государственной безопасности и попросила оценить заявления иностранца, появившиеся в открытом доступе".

Речь идет о переписке между Волковым и представительницей Русского добровольческого корпуса в украинской армии, в которой Волков пренебрежительно высказывался о командире Русского добровольческого корпуса Денисе Капустине. В переписке Волков обрадовался "смерти" Капустина.

После этого Департамент государственной безопасности Литвы заявил, что "режимы, враждебные к Литве и Украине, могут использовать подобную риторику в своих пропагандистских целях".