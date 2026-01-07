Через сніжну бурю в Іспанії закрили низку автодоріг

Снігопади в Іспанії спричинили перебої в русі на 40 автомобільних дорогах, запроваджено обмеження на проїзд важкого транспорту та автобусів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агенція EFE.

Через негоду в Іспанії деякі ділянки руху на вісьмох автомагістралях залишаються закритими, а також діють обмеження на національних дорогах у Леоні та Асторзі.

Проїзд автобусів та важкого транспорту обмежили на трасі N-621 між Санта Олаха де ла Варга та Льянавес де ла Рейна (Леон) та на трасі N-625 між Ріаньйо та Осеха-де-Сахамбре.

Крім того, оголошено червоний рівень небезпеки у провінції Гвадалахара (Кастілья-Ла-Манча) через сильні холоди з мінімальною температурою до -14 градусів. У п'яти населених пунктах діє жовтий рівень небезпеки (низький ризик) через снігопади на низьких висотах.

Раніше повідомлялося, що країни Європи зіштовхнуться з траспортним колапсом через зимову негоду.

Нагадаємо, у двох аеропортах Парижа скасували сотню рейсів через снігопади.