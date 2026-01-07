Из-за снежной бури в Испании закрыли ряд автодорог

Снегопады в Испании вызвали перебои в движении на 40 автомобильных дорогах, введены ограничения на проезд тяжелого транспорта и автобусов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство EFE.

Из-за непогоды в Испании некоторые участки движения на восьми автомагистралях остаются закрытыми, а также действуют ограничения на национальных дорогах в Леоне и Асторге.

Проезд автобусов и тяжелого транспорта ограничили на трассе N-621 между Санта Олаха де ла Варга и Льянавес де ла Рейна (Леон) и на трассе N-625 между Рианьо и Осеха-де-Сахамбре.

Кроме того, объявлен красный уровень опасности в провинции Гвадалахара (Кастилья-Ла-Манча) из-за сильных холодов с минимальной температурой до -14 градусов. В пяти населенных пунктах действует желтый уровень опасности (низкий риск) из-за снегопадов на низких высотах.

Ранее сообщалось, что страны Европы столкнутся с траспортным коллапсом из-за зимней непогоды.

Напомним, в двух аэропортах Парижа отменили сотню рейсов из-за снегопадов.