У Польщі судитимуть підозрюваного у зламі систем великої енергетичної компанії

У Польщі судитимуть хакера, підозрюваного у втручанні в ІТ-системи великої енергетичної компанії.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

34-річного підозрюваного зі Щецина затримали ще у грудні 2025 року, проте інформація стала публічною лише зараз, а злочинні дії відбулися у серпні-вересні 2025 року.

Дії підозрюваного були спрямовані не проти безпеки компанії, а на крадіжку грошей. Як пояснюють, він придбав у "даркнеті" базу даних клієнтів компанії з усією ключовою інформацією, та з використанням цих даних заходив в облікові записи, шукав клієнтів з переплатою і підмінював банківські рахунки, щоб "викачати" ці суми. Точні суми вкрадених грошей ще невідомі.

Після затримання підозрюваний визнав свою провину. За звинуваченнями йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

