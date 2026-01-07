В Польше будут судить подозреваемого во взломе систем крупной энергетической компании

В Польше будут судить хакера, подозреваемого во вмешательстве в IТ-системы крупной энергетической компании.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

34-летнего подозреваемого из Щецина задержали еще в декабре 2025 года, однако информация стала публичной только сейчас, а преступные действия произошли в августе-сентябре 2025 года.

Действия подозреваемого были направлены не против безопасности компании, а на кражу денег. Как объясняют, он приобрел в "даркнете" базу данных клиентов компании со всей ключевой информацией, и с использованием этих данных заходил в учетные записи, искал клиентов с переплатой и подменял банковские счета, чтобы "выкачать" эти суммы. Точные суммы украденных денег еще неизвестны.

После задержания подозреваемый признал свою вину. По обвинениям ему грозит до 5 лет лишения свободы.

