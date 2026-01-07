Стармер: решение о размещении британских войск в Украине должен утвердить парламент

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что решение о потенциальной отправке британских военных в Украину после прекращения огня должно пройти голосование в Палате общин.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал во время выступления в парламенте, сообщает Sky News.

Стармер, отчитываясь перед депутатами о результатах встреч в Париже, сказал, что будет информировать их о дальнейшем развитии ситуации и поставит вопрос о британском контингенте в Украине на голосование.

"И если войска будут развернуты в соответствии с подписанной декларацией, я вынесу этот вопрос на голосование в Палате", – сказал Стармер в парламенте.

Премьер-министр Великобритании напомнил, что о такой возможности речь идет только после достижения режима прекращения огня. В то же время Стармер отказался называть точное количество британских военных, которых можно развернуть в Украине.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что несколько тысяч французских солдат могут быть развернуты для поддержания мира в Украине после прекращения огня.

Также свое участие в миротворческой миссии в Украине после прекращения огня впервые допустила Испания.

Премьер-министр Канады Марк Карни также предположил, что его страна может разместить своих военных в Украине в случае заключения мирного соглашения.

Как писали, по итогам "коалиции решительных" премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что ее страна не будет отправлять своих военных в Украину в рамках будущих гарантий безопасности.

