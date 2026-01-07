Умеров рассказал о новых переговорах с советниками по гарантиям безопасности

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что в продолжение встречи "коалиции решительных" на уровне лидеров в Париже провел консультации с советниками по нацбезопасности относительно гарантий безопасности.

Об этом Умеров написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что украинская команда провела консультации с советниками по национальной безопасности Франции, Великобритании, Германии, Италии, Польши, Турции при участии США, НАТО, Европейской комиссии и Европейского совета.

"Разговор был сосредоточен на конкретных параметрах гарантий безопасности, сдерживании российской агрессии и логике дальнейших шагов мирного процесса", – рассказал Умеров.

С украинской стороны, по его словам, во встрече приняли участие секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов, первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Кислица и советник Офиса президента Александр Бевз.

"Важно, что подходы все больше переходят из плоскости политических заявлений в плоскость практических решений. Есть четкое понимание пошагового движения в направлении реализации договоренностей. Именно такая работа создает основу для реального и устойчивого мира", – написал Умеров.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что несколько тысяч французских солдат могут быть развернуты для поддержания мира в Украине после прекращения огня.

Также свое участие в миротворческой миссии в Украине после прекращения огня впервые допустила Испания.

Премьер-министр Канады Марк Карни также предположил, что его страна может разместить своих военных в Украине в случае заключения мирного соглашения.